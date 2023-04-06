جدة 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسفتحت جامعة أم القرى باب القبول للنشر العلمي في العدد الخاص من المجلة العلمية للعلوم التطبيقية؛ بهدف دعم الباحثين وتشجيعهم على نشر بحوث رصينة في المجالات العلمية الواعدة؛ والتي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة محلياً وعالمياً.وخصصت عمادة البحث العلمي بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي عدداً خاصاً من مجلة جامعة أم القرى للعلوم التطبيقية بالتعاون مع دار النشر العالمية (springer nature) وذلك بعنوان: ‏ (Enhancing wastewater treatment technology through an advanced oxidation process)؛ داعية العمادة لتقديم البحوث في العدد الخاص من هذه المجلة العلمية، ولمزيد من المعلومات؛ زيارة موقع المجلة عبر الرابط التالي:https://link.springer.com/journal/43994/collections .// انتهى//12:35ت م0069