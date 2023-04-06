لندن 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بعزم الحكومة وقف جميع مشاريع الطرق السريعة الذكية، وذلك نسبة لمخاوف تتعلق بإجراءات السلامة وارتفاع تكاليف المشروعات.وأوردت أنباء عن ارتفاع أسعار العقارات بشكل غير متوقع خلال شهر مارس الماضي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0.8 % في زيادة شهرية هي الثالثة على التوالي منذ بداية العام ٢٠٢٣ م.على الصعيد الدولي، تناولت الصحف زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الأخيرة إلى بكين، ولقائه الرئيس الصيني، شين جين بينغ، لمناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية.ونقلت أنباء عن تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائلية حملة اعتقالات أخرى في محيط المسجد الأقصى المقدس على الرغم من المطالبات الدولية بالتهدئة.ونقلت تعهد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، باتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة "حمى القش" الناتجة من الحساسية تجاه لقاحات الأشجار، والتي بات يطلق عليها المرض الوطني في اليابان جراء تأثر نحو 40 % بالمرض.م.ك // انتهى //12:44ت م0072