الخرطوم 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسأدانت السودان، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الاقصى الشريف والاعتداء على المصلين والمعتكفين، واعتقال بعضهم في شهر رمضان المبارك، وأن هذا السلوك يتعارض مع جميع المواثيق والقرارات الدولية، وتستنكر الاعتداء الآثم وانتهاك حرمة أماكن العبادة.وناشدت في بيان نشر اليوم، المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه ويفي بالتزاماته لوقف هذه الاعتداءات الآثمة، وإدانة هذا السلوك المشين والتصعيد الخطير الذي يقوض جهود السلام وصولاً لحل عادل لقضية فلسطين.// انتهى //13:36ت م0080