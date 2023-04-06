بريدة 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واساختتم مركز السكري والغدد الصماء ببريدة، حملته التوعوية المقامة بمناسبة ‏شهر رمضان المبارك للتوعية عن مرض السكري والوقاية منه بعنوان (السكري ورمضان) في مدينة بريدة، وذلك في إطار برنامج التوعية والتثقيف الصحي التي ينفذها المركز وتستهدف مرضى السكري.وقال تجمع القصيم الصحي: تضمنت الفعالية عمل معرض توعوي وتثقيفي لمرضى السكر بمختلف أنواعه وبيان كيفية التعامل مع المرض أثناء ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك وبخاصة لفئة كبار السن، مشيراً إلى أن الحملة تضمنت قيام الفرق المشاركة بفحص وقياس مستوى السكر في الدم للزوار، إضافة إلى تقديم الإرشادات وتوزيع المطبوعات التوعوية والتثقيفية عن مرض السكري وانعكاساته السلبية على المرضى في نهار شهر رمضان، وبيان السبل الكفيلة بتجاوز آثاره عليهم.وأضاف: الحملة شددت على أهمية المحافظة على الوزن المثالي وتحقيق التوازن الغذائي، واتباع نمط غذائي صحي للوقاية من المرض، حيث تولت الفرق الطبية المختصة المشاركة في الحملة الإجابة على أسئلة و‏‏استفسارات الزوار المتعلقة بأمراض السكري وأنواعه وأعراضه وطرق الوقاية منه.تجدر الإشارة إلى أن هذه الفعاليات تأتي امتدادًا للحملات التوعوية التي ينفذها تجمع القصيم الصحي على مدار العام، والتي تستهدف جميع فئات المجتمع، وتعزز ‏الصحة العامة بما يسهم في رفع مستوى الوعي الصحي، وبناء مجتمع حيوي مزدهر.// انتهى //13:41ت م0081