الرياض15 رمضان1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واستواصل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منذ بداية الشهر الكريم حملة توعوية تحت شعار "نتفاداها" تسعى من خلالها إلى نشر رسائل متنوعة لرفع وعي المستهلكين ،وأهمية شراء المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية والاستخدامات الآمنة لها في شهر رمضان المبارك، حيث تستهدف الحملة أفراد المجتمع كافة بمختلف شرائحهم وفئاتهم.وتشمل أهداف الحملة تشجيع أفراد المجتمع وتحفيزهم لشراء المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية والحاصلة على علامة الجودة السعودية والالتزام بالتدابير الوقائية مثل الاستخدام الآمن للغاز وملحقاته، والأجهزة والتمديدات الكهربائية، والمنتجات البلاستيكية، والتأكد من وجود ملصق "تقييس" على الموازين التجارية، حيث نشرت المواصفات السعودية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الرسائل التوعوية.// انتهى //13:45ت م0083