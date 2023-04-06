حقل 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسنظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، ممثلاً بوحدة الخدمات الشاملة بمحافظة حقل، مساء أمس دورة تدريبية عن بعد بعنوان "الامتياز التجاري"، وذلك ضمن مساعي الوحدة لتوعية المجتمع وتثقيفه بالموضوعات التي تلامس الحياة والمال.وتمحورت الدورة حول التعريف بالامتياز التجاري ومكوناته، والامتياز التجاري والمشاريع التجارية، بالإضافة إلى الامتياز التجاري المقدم من بنك التنمية الاجتماعية.// انتهى //14:01ت م0085