مسقط 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم، عند مستوى 4756.36 نقطة، منخفضًا بـ 45.1 نقطة وبنسبة 0.94 بالمئة، مقارنةً بآخر جلسة تداول والتي بلغت 4801.44 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونًا و452 ألفًا و485 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 98.1 بالمئة مقارنةً بآخر جلسة تداول والتي بلغت 77 مليونًا و164 ألفًا و5 ريالات عُمانية.وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.259 بالمئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 23.74 مليار ريال عُماني.// انتهى //14:21ت م0090