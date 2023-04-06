نجران 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واساختتمت جامعة نجران أمس ، برنامج "رقمي" ، والذي أقيم بتنظيم من عمادة تقنية المعلومات والاتصالات بالجامعة، ضمن خطة الجامعة الإستراتيجية للتوعية بالتحول الرقمي .وأوضحت الجامعة أن البرنامج امتد لثلاثة أيام، واستفاد منه أكثر من 500 شخص ، وتضمن ثلاث ندوات، تناولت الندوة الأولى خطة الجامعة الإستراتيجية للتحول الرقمي ودورها في رفع كفاءة العمل المؤسسي .فيما تطرقت الندوة الثانية إلى إدارة التغيير في عصر التحول الرقمي، وأهم مبادئ التغيير في عصر التكنولوجيا، إضافة إلى عرض تقنية Adkar باللغتين العربية والإنجليزية المتمثلة في الوعي والمعرفة .واستعرضت الندوة الثالثة والأخيرة إنترنت الأشياء ودوره في تعزيز عملية التحول الرقمي ومفهومها، ومميزات منظومة IOT، وعناصرها، و مخاطرها الأمنية ، والتحديات الخاصة بـ IOT .// انتهى //14:25ت م0091