ثقافي / جامعة نجران تختتم برنامج " رقمي"
الخميس 1444/9/15 هـ الموافق 2023/04/06 م واس
نجران 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس
اختتمت جامعة نجران أمس ، برنامج "رقمي" ، والذي أقيم بتنظيم من عمادة تقنية المعلومات والاتصالات بالجامعة، ضمن خطة الجامعة الإستراتيجية للتوعية بالتحول الرقمي .
وأوضحت الجامعة أن البرنامج امتد لثلاثة أيام، واستفاد منه أكثر من 500 شخص ، وتضمن ثلاث ندوات، تناولت الندوة الأولى خطة الجامعة الإستراتيجية للتحول الرقمي ودورها في رفع كفاءة العمل المؤسسي .
فيما تطرقت الندوة الثانية إلى إدارة التغيير في عصر التحول الرقمي، وأهم مبادئ التغيير في عصر التكنولوجيا، إضافة إلى عرض تقنية Adkar باللغتين العربية والإنجليزية المتمثلة في الوعي والمعرفة .
واستعرضت الندوة الثالثة والأخيرة إنترنت الأشياء ودوره في تعزيز عملية التحول الرقمي ومفهومها، ومميزات منظومة IOT، وعناصرها، و مخاطرها الأمنية ، والتحديات الخاصة بـ IOT .
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14:25ت م
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