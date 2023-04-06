إسلام آباد 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واساعتقلت الشرطة الباكستانية 11 شخصاً من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها في إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب البلاد.وأوضحت الشرطة في بيان اليوم، أن المعتقلين ينتمون إلى "حركة طالبان باكستان" الإرهابية المحظورة، وتم نقلهم إلى مركز أمني لاتخاذ الإجراء اللازم بحقهم.من جهة أخرى أعلنت الشرطة أنها اعتقلت إرهابياً متورطاً بعمليات قتل مستهدفة، راح ضحيتها سبعة أشخاص بينهم مسؤول في شرطة كراتشي.// انتهى //14:25ت م0092