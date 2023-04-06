الكويت 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 6ر23 نقطة ليبلغ مستوى 18ر6969 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 34ر0 في المئة، حيث تم تداول 5ر86 مليون سهم عبر 7214 صفقة نقدية بقيمة 5ر27 مليون دينار كويتي.وتراجع مؤشر السوق الرئيسي 3ر2 نقطة، ليبلغ مستوى 81ر5455 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 04ر0 في المئة، من خلال تداول 11ر30 مليون سهم، عبر 1728 صفقة نقدية بقيمة ثلاثة ملايين دينار كويتي .كما هبط مؤشر السوق الأول 4ر31 نقطة، ليبلغ مستوى 24ر7725 نقطة، بنسبة هبوط بلغت 40ر0 في المئة، من خلال تداول 4ر56 مليون سهم، عبر 5486 صفقة بقيمة 4ر24 مليون دينار كويتي.في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 09ر5 نقطة ليبلغ مستوى 85ر5512 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 09ر0 في المئة من خلال تداول 6ر27 مليون سهم، عبر 1468 صفقة نقدية بقيمة 9ر2 مليون دينار كويتي .// انتهى //14:29ت م0093