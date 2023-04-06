الدمام 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسحقق طلاب وطالبات تعليم المنطقة الشرقية المركز الأول على مستوى مناطق المملكة، في منافسات مسابقة "كانجارو موهبة للرياضيات الدولية"، وذلك بالحصول على 559 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية .وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، أن تعليم المنطقة عمل على تقديم خارطة واسعة من المسارات التدريبية والإثرائية لأبنائه الطلاب للرفع من مستواهم العلمي ،وذلك ترجمة لاهتمام وزارة التعليم والجهود الحثيثة التي تبذلها بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع لاستكشاف موهبة أبنائهم الطلبة، والسعي لبناء جيل متميز ينافس عالميًا ويسهم في تحقيق تطلعات وطنه في ظل الرؤية الطموحة للمملكة 2030 .وأكد أن هذا الإنجاز الوطني الكبير ما هو إلا ترجمة لاستثمار الحكومة الرشيدة "وفقها الله" في أبنائها ودعمها منقطع النظير لقطاع التعليم، وذلك لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها ولتكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة .وأضاف بأن المسابقة تقام في أكثر من 70 دولة حول العالم وتستهدف أكثر من 6 ملايين من طلبة الصف الثالث الابتدائي إلى الثالث ثانوي، مبيناً أن المسابقة تحمل حزمة من الأهداف المتمثلة في تشجيع الطلاب على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية، وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية، وتوفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات .// انتهى //14:32ت م0094