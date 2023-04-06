الدمام 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسنظمت أمانة المنطقة الشرقية، أمس ورشة عمل بعنوان "تقييم المنشآت ورصد الملاحظات بحاضرة الدمام"، قدمها عدد من المختصين في هذا المجال.وتهدف الورشة التي شارك بها 30 متطوعا تم اعتماد تسجيلهم عبر منصة الموارد البشرية للعمل التطوعي ، إلى رفع نسبة الوعي لدى المتدربين، فيما يتعلق بالرقابة المجتمعية وامتثال المنشآت وحفظ النظام والمساهمة في تحسين جودة الحياة، وذلك ضمن خططها في الإشراف على أسواق النفع العام، والأنشطة الخدمية والأسواق التجارية بالشراكة مع أفراد المجتمع.وتناولت الورشة، مفهوم تقييم المنشآت، ورصد الملاحظات وأهميته وأهدافه والمهارات و الأساليب التي تعزز الثقة بين أفراد المجتمع، و مهارات التواصل الفعال مع المنشآت و رصد الملاحظات، ودورها في تعزيز اهمية دور المتطوعين، إضافة إلى أخلاقيات التعامل مع المنشآت و الإجراءات المتبعة حسب النظام، كما تناول شرحا عن أهمية أثر العمل التطوعي في خدمة المجتمع ،إضافة إلى حقوق وواجبات المتطوع وأثرها الإجتماعي.// انتهى //15:39ت م0114