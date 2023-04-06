إدلب 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع المواد الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال في مدينة أريحا بمحافظة إدلب في سوريا ، حيث جرى توزيع 711 سلة غذائية و711 حقيبة نظافة، استفاد منها 711 أسرة.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.// انتهى //15:39ت م0115