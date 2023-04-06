الرياض 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 10 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط 12 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 4 مواطنين، و 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الهندية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //15:47ت م0117