كورتشا 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 6 أطنان و30 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في محافظة كورتشا بجمهورية ألبانيا، استفاد منها 540 فردًا، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية ألبانيا للعام 2023م.ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع 2000 سلة غذائية في 34 محافظة ألبانية؛ تحقيقًا للأمن الغذائي، وللتخفيف من معاناة المحتاجين، وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //15:49ت م0119