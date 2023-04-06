ولاية شمال دارفور 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 500 سلة غذائية في محلية الطويشة التابعة لولاية شمال دارفور في جمهورية السودان، استفاد منها 3.730 فردًا من الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام في جمهورية السودان للعام 2023م.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //15:50ت م0120