نيودلهي 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسسلمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في العاصمة نيودلهي، اليوم هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف إلى الهند والبالغة 92 ألف نسخة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وترجمة معاني كلمات القرآن الكريم إلى عدة لغات وبمختلف الأحجام، في إطار الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة لخدمة المسلمين بالعالم والعناية بكتاب الله طباعة ونشراً وتعليماً .جاء ذلك خلال مراسم احتفالية جرت بمقر جمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند أكبر جمعية إسلامية بالهند وبحضور الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين الشيخ بدر بن ناصر البجيدي والمتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية الأستاذ عبدالله بن يتيم العنزي وأمير جمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند الشيخ أصغر علي إمام وعدد من رؤساء الجمعيات والشخصيات الإسلامية والدعاة.وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية الأستاذ عبدالله العنزي في كلمته خلال الحفل المعد بهذه المناسبة أن هذه الهدية المقدمة من خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة هي امتداد لعناية المملكة بالقرآن الكريم وإيصاله للمسلمين بالعالم بالمجان، مستعرضاً الجهود التي تقدمها المملكة من خلال مجمع الملك فهد في طباعة وترجمة معاني كلمات القرآن الكريم والتطور الكبير في منظومة المجمع وزيادة عدد الإصدارات التي وصلت لعشرين مليون نسخة سنوياً بفضل الله ثم دعم القيادة الرشيدة والمتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ المشرف العام على المجمع.وألقى الشيخ أصغر علي إمام مهدي السلفي أمير جمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند، كلمة شكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله، هذه الهدية المباركة التي تعدّ الأغلى على قلب كل مسلم في الهند، مثمنا دور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، في تنفيذ البرنامج وعنايتها بكتاب الله وترجمته إلى اللغات الهندية بتوجيهات كريمة من القيادة الرشيدة، وحرصها على تحقيق أهداف القيادة السامية في نشر الوسطية والاعتدال والسلام في جميع ربوع العالم، وتصديها الشجاع للتطرف والإرهاب الذين يهددان الأمن والسلم العالميين.من جانبه أشار الأمين العام لجمعية علماء الهند المركزية بدلهي الشيخ عزيز أحمد القاسمي، إلى أن المملكة العربية السعودية ومنذ تأسيسها على يد الملك عبد العزير رحمه الله، قامت على هدي القرآن واتخذته منهجا للحياة والحكم، ومع وصول الراية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، أولت المملكة عناية خاصة بكتاب الله، منوها بالعمل العظيم الذي يقوم به مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف لناحية إصداره مصاحف مترجمة إلى جميع اللغات وحمايته من التحريف أو التزوير، لتقدم أجلّ خدمة للإسلام والمسلمين من موقع مسؤولياتها وريادتها للعالم الإسلامي.وأثنى الشيخ القاسمي على جهود وزارة الشؤون الإسلامية في تنفيذ برنامج خادم هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف، وبتعاون السفارات والملحقيات الدينية في هذا الصدد، شاكرا للقيادة الرشيدة في المملكة جهودها المتواصلة وبذلها السخي في خدمة الدعوة إلى دين الحق دين الاعتدال والوسطية والسلام.بدوره تقدم الشيخ عبد الأحد عبد اللطيف المدرس في جامعة رياض العلوم بدلهي بخالص الشكر والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله، على الهدية الأغلى على قلب كل مسلم، مشيدا بما تبذله المملكة في سبيل حاضر ومستقبل الإسلام والمسلمين وخدمتهم، انطلاقا من إحساسها العالي بالواجب الأخلاقي والديني والإنساني، تجاه أولئك الذين يقتبلون ناحية كعبتها المشرفة كل ليل ونهار وعلى مدار الساعة، مشيرا إلى محبة مسلمي الهند لكتاب الله وسعادتهم بتوفر نسخ مترجمة إلى لغاتهم من إصدارات مجمع الملك فهد.وفي ختام الحفل سلم الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين بالهند عدداً من الجمعيات والمؤسسات الإسلامية في الهند نسخاً من المصحف الشريف مترجمة إلى اللغات الهندية، كما ستباشر الملحقية الدينية توزيع الهدية خلال أيام شهر رمضان المبارك على الجمعيات والمراكز الإسلامية .// انتهى //15:51ت م0121