مأرب 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 3.318 كرتونا من التمور للأسر النازحة من الجوف إلى مديريتي المدينة والوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 19.908 أفراد.وتأتي هذه المساعدات ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي للشعب اليمني الشقيق وتحسين ظروفه المعيشية في جميع المجالات.// انتهى //15:52ت م0122