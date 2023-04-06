اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3.318 كرتونا من التمور في مديريتي المدينة والوادي بمأرب
الخميس 1444/9/15 هـ الموافق 2023/04/06 م واس
مأرب 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 3.318 كرتونا من التمور للأسر النازحة من الجوف إلى مديريتي المدينة والوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 19.908 أفراد.
وتأتي هذه المساعدات ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي للشعب اليمني الشقيق وتحسين ظروفه المعيشية في جميع المجالات.
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