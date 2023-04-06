جدة 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واستحولت برحة بيت هزازي وزقاق بيت باعشن في جدة التاريخية، إلى معرض للفنانين التشكيلين لعرض إبداعاتهم في الرسم المباشر، وعرض لوحاتهم الفنية على زوار موسم رمضان بجدة التاريخية.وشهدت فعالية الرسم التفاعلي ومركاز الرسامين أنشطة فنية متنوعة أسهمت، بشكل فعال في تنشيط الإنتاج الفني للفنانين المشاركين, وإتاحة الفرصة للزوار للتأمل وتهذيب الذوق الفني والارتقاء به, والتعرف على حقبة زمنية معينة من جدة التاريخية ونقل رسالتها الحضارية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.ويهدف الرسامون والفنانون بلوحاتهم ورسوماتهم لإيصال رسالة إلى المجتمع عن طريق الفن، وذلك بتجسيد ماضينا وتُراث أجدادنا بأعمال فنية مرسومة تربط حاضرنا بالماضي كرسم الفوانيس القديمة والحديثة ومباني جدة القديمة وكيف كانت زينة رمضان في تلك الحقبة الزمنية.ونالت الأعمال الفنية التي تحكي جماليات جدة القديمة وما تحتضنه من معالم تاريخية تسهم في إثراء المشهد الفني والثقافي إعجاب الزوار، وسط إقبال جماهيري كبير من المهتمين بالفنون، وقبولاً لدى فئات متنوعة من شرائح المجتمع.ويترجم موسم رمضان بجدة التاريخية بأنشطته وفعالياته جهود وزارة الثقافة في التعريف بالثقافة السعودية الأصيلة، كما يعكس الاحتفاء بعادات المجتمع السعودي في رمضان، عبر عرض الثقافة الرمضانية بكل تفاصيلها الغنية.// انتهى //15:59ت م0123