شبوة 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 12 طنًا و 852 كيلو غراما من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، استفاد منها 280 فرداً بواقع 40 أسرة.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للشعوب والدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //16:00ت م0124