جدة 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واستمثل ثقافة العمل التطوعي ركيزة أساسية في بناء المجتمع ونشر التماسك الاجتماعي بين المواطنين وتبرز مع شهر رمضان المبارك المبادرات من أفراد المجتمع للعمل في الأنشطة التطوعية عملا بالمبادئ والقيم الإسلامية وتعزيزا لنشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع.وتسهم المبادرات والأنشطة الإنسانية والاجتماعية التطوعية خلال شهر رمضان في تفعيل طاقات بنات وأبناء الوطن وغرس ثقافة التطوع لديهم وإثراء الوطن بمنجزات أبنائه ، واستثمار طاقاتهم ومواهبهم للإسهام في عمل ريادي وسلوك حضاري وطني يعكس حضارة وثقافة أبناء المملكة في التعاضد والتعاون والتكاتف ومد يد العون لإظهار الصورة المشرقة للمتطوعين من أبناء وبنات الوطن، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تشجيع التطوع ودعمه وتفعيل سبل نشره واستمراره.وتعد أهمية ثقافة التطوع، التي تمثل سلوكًا حضاريًا للمجتمعات، من العوامل الأساسية والمهمة لتنمية المجتمع والنهوض به لذلك عملت المملكة على تشجيع ثقافة التطوع من خلال نشر الوعي الكافي بأهمية التطوع، وتطوير الأنظمة والمنصات الإلكترونية التي تساعد أبناء المملكة في الوصول إليها بسهولة. وتحقيق الهدف وهو الوصول إلى مليون متطوع في 2030.وأعرب عددٌ من المتطوعين عن سعادتهم بما يقدمونه من أعمال تطوعية ومشاركات مجتمعية تنعكس إيجابًا على الفرد والمجتمع، مؤكدين أن المشاركة في الأعمال التطوعية تنعكس بشكل إيجابي على أحوالهم النفسية والاجتماعية.وأكدوا أن العمل التطوعي يمثل تجربة مهمة ويُكسب المهارات اللازمة لتنمية القدرات، ويجعل من الشخص أكثر استعدادًا وثقة بنفسه عند الانخراط في العمل الرسمي، بالإضافة إلى ما يترتب على ذلك من استخدام أوقات الفراغ في الأمور التي تفيدهم وتفيد مجتمعهم.وفي تواصل لـ"واس" بإدارة منصة العمل التطوعي أوضحت الأرقام والإحصائيات في المنصة أن أعداد المتطوعين والمتطوعات تجاوز في الفترة من يناير وحتى نهاية عام 2022، أكثر من658.036 متطوعًا ومتطوعة بدون تكرار و 5.413.821 بالتكرار، بينما كان الرقم المُستهدف السنوي لوزارة الموارد البشرية 600,000 ألف من المتطوعين . وبينت إدارة المنصة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن منطقة مكة المكرمة تصدّرت قائمة التطوع في المملكة بنسبة 21.16? حيث وصل عددهم إلى 139.226 متطوعًا ومتطوعة ، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الثانية بنسبة 17.80? وعدد 117.146 متطوعًا.وأفادت الإحصاءات والأرقام التي سجلتها منصة العمل التطوعي أن عدد المستفيدين من الأنشطة التطوعية بلغ أكثر من 65.000.000 مليون مستفيد، ومثَّل العائد الاقتصادي من العمل التطوعي في المملكة أكثر من 923.373.528 ريالًا.كما تجاوزت الفرص التطوعية 373.395 ألف فرصة متجاوزة المستهدف السنوي والذي حدد ب 250.000 ألف فرصة تطوعية ، فيما بلغت ساعات التطوع 39.986.793 مليون ساعة، والقيمة الاقتصادية للتطوع حققت 64.16 ريالًا سعوديًّا بينما كان المستهدف السنوي 20 ريالًا سعوديًّا للفرد ، ووصل عدد المسجلين في المنصة الوطنية 1.253.398 مسجل وعدد الجهات المسجلة في المنصة 5.215 جهة وأكدت هذه الأرقام أن تشجيع العمل التطوعي في المملكة سجل قفزات كبرى في عام 2022 عكست ما يعمل عليه برنامج التحول الوطني لتعزيز التنمية المجتمعية من خلال تشجيع العمل التطوعي ودعم نمو القطاع غير الربحي وتمكين المنظمات غير الربحية لتحقيق أثر أعمق في المجتمع السعودي للوصول إلى مليون متطوع تحقيقًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 .// انتهى //16:01ت م0125