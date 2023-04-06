جدة 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن قلقها البالغ إزاء ما أعلنت سلطات الأمر الواقع في كابول، الثلاثاء الماضي، أمرًا بحظر النساء الأفغانيات من العمل في الأمم المتحدة في البلاد.وعقب هذا الإعلان المثير للقلق، وما ورد بشأن هذا الحظر سوف يشدد المرسوم الجديد الإجراءات التقييدية المتعاقبة المفروضة على النساء والفتيات، بما في ذلك منعهن من التعليم والوظائف الحكومية والعمل في المنظمات غير الحكومية.وأشارت الأمانة العامة إلى أن قرار الحظر يأتي بنتائج عكسية مع تداعيات محتملة ليس على النساء الأفغانيات فحسب، بل، وبشكل أبرز، على عمليات الأمم المتحدة الإنسانية في جميع أنحاء البلاد.ودعت سلطات الأمر الواقع إلى إعادة النظر في هذا القرار غير المقبول والسماح للأفغان - رجالًا ونساءً - بالمشاركة في إعادة إعمار بلدهم بعد عقود من الصراع العنيف والضعف الاجتماعي والاقتصادي.// انتهى //16:04ت م0127