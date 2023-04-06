الرياض 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسأقامت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للقياس "قياس" اليوم, ورشة عمل "التعريف باختبارات التسريع الأكاديمي"، بحضور 160 من القيادات في 60 جامعة وكلية وطنية.وقدم المدير التنفيذي لمركز "قياس" الدكتور عبدالله القاطعي عرضًا عن التسريع الأكاديمي والاختبارات المرتبطة به، ومساراته وأهدافه، وآلية التعاقد مع الهيئة لتطبيق التسريع الأكاديمي.وهدفت الورشة التي حضرها المختصون والقيادات من الجامعات والكليات الوطنية في المملكة، إلى التعريف بالتسريع الأكاديمي، والاختبارات والمسارات وأهدافها، وأوجه التكامل مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية.وتأتي هذه الورشة للتعريف بمشروع التسريع الأكاديمي، الذي يحقق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، وبخاصة فيما يتعلق بدعم الموهوبين ورعايتهم، وتحقيق كفاءة الإنفاق وتقليص الهدر المادي والمعنوي، وتعزيز التعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة.يذكر؛ أن مركز "قياس" التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، يعد المرجع الوطني في بناء وسائل القياس في التعليم والتدريب وتطبيقها وتطويرها، وبناء المقاييس والاختبارات القياسية التي تختص بها الهيئة.// انتهى //16:05ت م0128