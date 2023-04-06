القاهرة 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، الذي يزور القاهرة حاليًا.وخلال اللقاء، سلّم وزير الخارجية اليمني إلى نظيره المصري، رسالة خطية من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل مواصلة تعزيزها على شتى المستويات.كما أستعرض الجانبان خلال مباحثاتهما مستجدات المشهد اليمني والجهود الجارية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، والتأكيد على دعم مصر للحكومة اليمنية الشرعية ولمساعي تمديد الهدنة الأممية.// انتهى //16:35ت م0139