اقتصادي / انخفاض العجز في الميزان التجاري بمصر
الخميس 1444/9/15 هـ الموافق 2023/04/06 م واس
القاهرة 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس
انخفض عجز الميزان التجاري بمصر خلال شهر يناير الماضي بنسبة 47% ليسجل 2.48 مليار دولار، مقابل 4.68 مليارات دولار لنفس الشهر من العام السابق.
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر في نشرته الصادرة اليوم أن قيمة الصادرات تراجعت بنسبة 7.1% لتبلغ 3.85 مليارات دولار خلال يناير الماضي، مقابل 4.15 مليارات دولار لنفس الشهر من العام السابق.
ولفت الجهاز المركزي الانتباه إلى أن قيمة الواردات انخفضت بنسبة 28.2% لتبلغ 6.33 مليارات دولار خلال يناير الماضي، مقابل 8.83 مليارات دولار لنفس الشهر من العام السابق.
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