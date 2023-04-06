القاهرة 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسانخفض عجز الميزان التجاري بمصر خلال شهر يناير الماضي بنسبة 47% ليسجل 2.48 مليار دولار، مقابل 4.68 مليارات دولار لنفس الشهر من العام السابق.وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر في نشرته الصادرة اليوم أن قيمة الصادرات تراجعت بنسبة 7.1% لتبلغ 3.85 مليارات دولار خلال يناير الماضي، مقابل 4.15 مليارات دولار لنفس الشهر من العام السابق.ولفت الجهاز المركزي الانتباه إلى أن قيمة الواردات انخفضت بنسبة 28.2% لتبلغ 6.33 مليارات دولار خلال يناير الماضي، مقابل 8.83 مليارات دولار لنفس الشهر من العام السابق.// انتهى //16:36ت م0140