الرياض 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسخسر المنتخب السعودي من نظيره القطري 3 – 0 ( 6 – 3 و6 – 2 و6 – 0 و6 – 0 و 7 – 5 و6 – 1 ) أمس ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة البادل الدولية المقامة ضمن النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية بدولة الإمارات العربية المتحدة, فيما تصدر المنتخب الإماراتي المجموعة بتغلبه على نظيره الياباني بنتيجة 2 – 1, حيث حسم المباراة الأولى ( 6 – 4 و6 – 4 )والثانية ( 7 – 5 و7 – 6 )قبل أن يخسر الثالثة ( 6 – 2 و6 – 2 ).وفي المجموعة الثانية، حقق المنتخب المصري فوزه الثاني على التوالي عندما تغلب على نظيره الإيراني بنتيجة 2 – 1, لينفرد بصدارة المجموعة، حيث فاز في المباراتين الأولى والثانية ( 6 – 0 و6 – 0 ) ـ و ( 6 – 2 و7 – 5 ) , فيما خسر المباراة الأخيرة ( 6 – 3 و3- 6 و6 – 4 ), فيما تدارك المنتحب البحريني خسارة الجولة الأولى بتغلبه في الجولة الثانية على المنتخب الكويتي 2 – 1، حيث تأخر في المباراة الأولى ( 6 – 0 و6 – 0 ), ليعود ويفوز في المباراتين الثانية والثالثة ( 6 – 2 و 6 – 2 ثم 6 – 2 و 1 – 6 و 7 – 5 ) .من جانب آخر يشارك أكثر من 3000 عداء وعداءة في منافسات سباق الجري الذي يقام غداً في مضمار ميدان مساء الغد ضمن فعاليات الدورة بنسختها الحالية التي تشهد زيادة كبيرة في أعداد المشاركين في سباق الجري لتصل إلى 30% من عدد المشاركين عن النسخة الماضية، إذ يتنافس المشاركون على مسافات 4 و5 و10 كيلومترات في 12 فئة مختلفة من المواطنين والمقيمين واللاعبين واللاعبات من مختلف الدول.وفي منافسات بطولة الكرة الطائرة شهدت مباريات الجولة الثالثة عروضاً قوية، تأهل من خلالها فريق الإمبراطور بالعلامة الكاملة ( 9 نقاط ) إلى نصف النهائي بفوزه بثلاثة أشواط دون رد, على فهود زعبيل الذي حل ثانياً بـ 6 نقاط وبلغ هو الآخر الدور القادم, فيما حل فريق إتش إم إس بالمركز الثالث برصيد ( نقطتين) بفوزه بثلاثة أشواط مقابل شوطين, على فريق الشبابي الذي حل بالمركز الرابع والأخير بدون نقاط.وتدخل بطولة كرة السلة للكراسي المتحركة المقامة حاليًا بنادي دبي لأصحاب الهمم مرحلة الأدوار النهائية حيث يلتقي غداً فريق القيادة العامة لشرطة دبي "متصدر المجموعة الأولى" مع فريق هيئة الطرق والمواصلات "وصيف المجموعة الثانية"، فيما يلتقي فريق دبي للإسعاف "متصدر المجموعة الثانية" مع فريق مركز وريزيدنس البستان "وصيف المجموعة الأولى"، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد المقبل بصالة مجمع ند الشبا فيما يلتقي الخاسران على المركز الثالث وهي المباراة التي ستقام بعد غدٍ السبت.وكان اليوم الأخير من الدور التمهيدي قد شهد فوز دائرة المالية على هيئة كهرباء ومياه دبي بنتيجة 26-12، فيما فاز فريق بلدية دبي على أبيلتي لايف 22-20، فيما فاز مركز وريزيدنس البستان على محاكم دبي 28-16، وخطف دبي للإسعاف صدارة المجموعة الثانية بالفوز على طرق دبي بنتيجة 21-19.ومع نهاية الدور الأول تصدر شرطة دبي قمة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة 8 نقاط يليه مركز وريزندنس برصيد 7 نقاط ودائرة المالية الثالث 6 نقاط وكهرباء دبي الرابع برصيد 5 نقاط ومحاكم دبي الأخير برصيد 4 نقاط، فيما تصدر فريق دبي للإسعاف قمة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة 8 نقاط، يليه هيئة الطرق 7 نقاط وبلدية دبي 6 نقاط في المركز الثالث، وأبيلتي لايف الرابع 5 نقاط وهيئة تنمية المجتمع الخامس 4 نقاط، وطبقاً لنظام البطولة يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي فيما تودع بقية الفرق المنافسات.يذكر أن دورة ند الشبا الرياضية تقام خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار "قدرات لا حدود لها"، وتتضمن 8 ألعاب رياضية هي: البادل، الكرة الطائرة، الجوجيتسو، القوس والسهم، المبارزة، كرة السلة على الكراسي المتحركة، سباق الدراجات الهوائية، وسباق الجري، ويبلغ مجموع جوائزها المالية أكثر من 4 ملايين درهم من بينها 1 مليون درهم للجمهور، كما تشهد مشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية من مختلف الجنسيات والأعمار.// انتهى //16:41ت م0141