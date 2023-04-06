مكة المكرمة 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسيعمل مركز عمليات المسجد الحرام، ضمن منظومة العمل الأمني لخدمة المعتمرين والمصلين والزوار ، وهو المسؤول عن مراقبة الحرم وجميع أدواره وأروقته ومداخله وساحاته، لمتابعة الجوانب الأمنية والتنظيمية وإدارة الحشود إلى المسجد الحرام.وتعد عمليات المسجد الحرام هي همزة الوصل بين جميع الجهات ذات العلاقة التي تعمل في خدمة ضيوف الرحمن، ويسير أعمال هذا المركز كادر مدرب ومؤهل من رجال الأمن من الضباط والأفراد لهم خبرات تراكمية وحس أمنى عالي في هذا المجال,,وتحتوي عمليات المسجد الحرام على تقنيات وانظمة ذكية والعديد من الشاشات المرتبطة بكامرات ذات جودة عالية تغطي أرجاء المسجد الحرام، وجميع أدواره وساحاته.كما يعد مركز العمليات عين الأمن والسلامة لضيوف بين الله الحرام، ويضم مناديب من الجهات الحكومية الأمنية والخدمية لتتواءم القرارات المتعلقة بخدمة المعتمر والزائر لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة.// انتهى //16:44ت م0143