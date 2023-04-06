الرياض 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسأقامت وزارة الشؤون الإسلامية يوم الأربعاء الموافق للرابع عشر من رمضان - الحفل الختامي لتكريم الفائزين والفائزات في المسابقة الوطنية لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتفسيره وتجويده في دورتها الـ 41 في جمهورية غينيا كناكري التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة، بالتعاون مع الأمانة العامة للشؤون الدينية الغينية, وبلغ مجموع جوائزها 2 مليون ريال, وبمشاركة 250 متسابقاً ومتسابقة.وجرت مراسم حفل التكريم بحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور برنارد غومو، ومعالي وزير الشؤون الدينية السيد كرمو جاوا راه، ووزير الاقتصاد موسى كوندي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا الدكتور فهاد بن عيد الرشيدي، والملحق الديني في جمهورية السنغال الشيخ وحيد مجربي، وأعضاء البرلمان ووكلاء الوزارات وذلك في قصر الشعب بالعاصمة الغينية كوناكري.واستهل الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى وزير الشؤون الدينية الغيني كرمو جاوا راه كلمة رحب فيها بالحضور وشكر باسم حكومة غينيا وشعبها حكومة المملكة على الدعم السخي للمسابقة الوطنية لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتفسيره وتجويده في دورتها الحادية والأربعين في جمهورية غينيا كناكري والتي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة بالتعاون مع الأمانة العامة للشؤون الدينية الغينية، مشيداً بهذا المسابقة المباركة التي تعد حافزاً للطلاب المسلمين في غينيا لبذل المزيد من الجهود والتنافس في حفظ كتاب الله، متطلعاً للاستمرار في الدعم شاكرا حكومة المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الاسلامية .من جهته، أكد الملحق الديني في جمهورية السنغال الشيخ وحيد مجربي أن مسابقة حفظ القرآن الكريم وتفسيره في غينيا في دورتها الواحد والأربعين وفي كافة فروعها الثمانية تحظى بدعم من وزارة الشؤون الاسلامية، وذلك مما يدل على المنافسة في الخير وقد تم دعم هذه المسابقة بمبلغ وقدره 2 مليون ريال وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للشؤون الدينية في غينيا.بدوره قال دولة رئيس الوزراء الدكتور برنارد غومو في كلمته " نسعد باسم رئيس الدولة العقيد مامدي دومبويا أن نكون معكم في هذا الحفل المهيب لمناسبة إعلان نتائج هذه المسابقة في دورتها 41 التي دعمتها وزارة الشؤون الاسلامية بالمملكة العربية السعودية، وهذا الدعم يعبر عن العلاقات المتينة بين البلدين في كل الجوانب وهذه المسابقة القرآنية لها تأثيرها الإيجابي في تربية النشىء، بل الشعب الغيني على الأخلاق الفاضلة والجد والاجتهاد في كل ما فيه نفع للبشرية ونحن ممتنون للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا، وستستمر وتتقوى هذه العلاقات لأجل خدمة شعوب البلدين الشقيقين ".وفي ختام الحفل تم تسليم الهدايا والدروع التذكارية وتم تكريم الفائزين والفائزات بالمسابقة.// انتهى //16:54ت م0144