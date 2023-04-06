الرياض 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسشاركت اللجنة التنسيقية الدائمة برئاسة المركز الوطني للتنافسية وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، خلال الربع الأول من العام الجاري في دورات واجتماعات الفرق العاملة التابعة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال".وشهدت أولى اجتماعات الفرق العاملة مشاركة المملكة في أعمال الدورة الـ(44) لاجتماعات الفريق العامل الثالث المعني بـ(إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول) التي انعقدت خلال الفترة (23-27 يناير 2023م)، التي ناقشت "أحكام مشروع مدونتي قواعد سلوك المحكمين والقضاة في تسوية المنازعات الاستثمارية الدولية".وخلال الفترة من (6-10 فبراير 2023م) تمت المشاركة في أعمال الدورة الـ(77) لاجتماعات الفريق العامل الثاني المعني بـ(تسوية المنازعات)، التي تناولت"تسوية المنازعات المتصلة بالتكنلوجيا والاحتكام"، وشهدت الدورة الـ(77) إقامة جلسة حوارية وورشة عمل استعرضتا "تنافسية المملكة في ضوء الإصلاحات التشريعية والقضائية"، بحضور كل من معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، والوفد المرافق لهما.وفي أعمال الدورة الـ(39) لاجتماعات الفريق العامل المعني بـ "المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة"، التي عقدت خلال الفترة (6-10 فبراير 2023م) تمت مناقشة "مشروع دليل حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الائتمان"، وأكد وفد المملكة أن ما خلص إليه الفريق من توصيات ونتائج يتواءم مع ما أنجزته المملكة من نظم وسياسات تدعم المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تيسير بدء الأعمال التجارية وتمويلها.ومن المنتظر أن تشارك المملكة في أعمال الدورة الـ(63) لاجتماعات الفريق العامل الرابع المعني "بالتجارة الإلكترونية" خلال الفترة (10-14 أبريل 2023م)، وستتناول الدورة "معاملات البيانات الرقمية وعقود البيانات، واستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة في التعاقد".وفي الفترة من (17-20 أبريل 2023م) ستشارك المملكة في أعمال الدورة الـ(62) لاجتماعات الفريق العامل الخامس المعني بـ"قانون الإفلاس"، إلى جانب المشاركة في أعمال الدورة (42) للفريق العامل السادس المعني بـ "مستندات النقل المتعدد للوسائط القابلة للتداول" خلال الفترة (8-12 مايو 2023م).يشار إلى أن اللجنة التنسيقية التي تضم في عضويتها وزارات (العدل، والخارجية، والتجارة، والاستثمار، والمالية، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات) والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولجنة الإفلاس، ستشارك في أعمال الدورة السنوية للجنة "الأونسيترال" مطلع يوليو المقبل في مدينة فيينا.وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة التنسيقية تهدف إلى تسهيل التواصل بين المملكة ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال" التي تشارك في عضويتها أكثر من (70) دولة، وتعمل على وضع نصوص قانونية نموذجية وأدلة موحدة مُتسقة مع الممارسات والاتفاقيات التجارية الدولية.// انتهى //17:03ت م0148