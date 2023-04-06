الرياض 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واساحتل المنتخب السعودي المركز الـ 54 في التصنيف الدولي الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم الذي شهد عودة الأرجنتين "بطل العالم" إلى الصدارة بعد 6 سنوات, من آخر تصنيف احتلت به القمة.وتراجع الأخضر في التصنيف 5 مراكز بعد خسارته وديتي فنزويلا وبوليفيا بنفس النتيجة ( 1 ـ 2 ), فيما جاءت عودة الأرجنتين للصدارة بفضل الانتصارات الأخيرة في وديتي بنما (2-0) وكوراساو (7-0)و وهو ما ساعدها على تخطي البرازيل التي تراجعت للمركز الثالث بعد خسارتها الودية من المغرب (2-1), وهو ما جعل المنتخب الفرنسي يتقدم إلى المركز الثاني بعد انتصارين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية ضد هولندا (4-0) وجمهورية أيرلندا (1-0).ولم تشهد القائمة خروج أي من المنتخبات من الـ10 مراكز الأولى, إذ استمر المنتخب البلجيكي رابعاً, يليه المنتخب الإنجليزي "خامساً" وهولندا بالمركز السادس, تليها كرواتيا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا في المراكز من السابع حتى العاشر.// انتهى //17:22ت م0150