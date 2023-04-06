بريدة 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسنظمت مجموعة "بصمتي" لفتيات الصم وضعاف السمع، التابعة جمعية العوق السمعي الخيرية ببريدة أمس, اللقاء الرمضاني في نسخته السابعة وإفطارًا جماعيًّا , بحضور عدد من فتيات الصم وضعاف السمع والمسؤولين في المجموعة.وبينت قائدة المجموعة نجلاء الفهيد أن اللقاء الرمضاني تكون من عدة فعاليات وبرامج أهمها وجبة الإفطار، ثم الأطروحات والمناقشات بين الفتيات فيما يخدمهن ويساعدهن في حل بعض العقبات التي تواجههن ، وتقديم المسابقات والدروس والإجابات على بعض الأسئلة والاستفسارات من المتخصصين في مجال العوق السمعي ، مشيرة إلى أن هدفهم في هذه المجموعة هو خدمة الفتاة الصماء بالمنطقة ، والتعريف بحقوق الصم ، ونشر لغتهم وتوعية المجتمع بها وفهمها.وأوضح المدير التنفيذي لجمعية العوق السمعي ببريدة خالد الثويني من جانبه ، أن الجمعية نظمت أيضاً إفطار جماعي للصم وضعاف السمع من الرجال بمنطقة القصيم ، لافتاً الانتباه إلى أن الجمعية تعد إحدى الجمعيات المتخصصة لتأهيل وتدريب ورعاية ذوي الإعاقة السمعية من الصم وضعاف السمع , إذ تقدم لهم الجمعية التدريب والتأهيل وصقل المهارات على الحاسب الآلي والأجهزة الذكية ، ودورات الصيانة ، وتقديم الإعانات المالية والأجهزة والوسائل المساعدة على تحسين السمع لديهم.// انتهى //17:38ت م0153