جاكرتا 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بتوزيع 6 أطنان و 180 كيلو غراماً من السلال الغذائية في منطقة بنتن بجمهورية إندونيسيا، استفاد منها 600 فرد بواقع 150 أسرة ، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام إندونيسيا لعام 2023م.ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية الذي يهدف إلى توزيع 6.687 سلة غذائية رمضانية، يستفيد منها 33.435 فرداً في مناطق جاكرتا، وجاوة الغربية، وبنتن، وجاوة الوسطى.//انتهى//17:47ت م0157