اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 17 طنا من السلال الغذائية في بلدة ساي بإقليم تيلابيري في جمهورية النيجر
الخميس 1444/9/15 هـ الموافق 2023/04/06 م واس
نيامي 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع المساعدات الغذائية في جمهورية النيجر. حيث جرى توزيع 17 طنا و880 كيلوغراما من السلال الغذائية في بلدة ساي بإقليم تيلابيري، استفاد منها 1.800 فرد بواقع 300 أسرة.
يأتي ذلك في إطار مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للفئات الأكثر احتياجا في النيجر.
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19:03ت م
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