نيامي 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع المساعدات الغذائية في جمهورية النيجر. حيث جرى توزيع 17 طنا و880 كيلوغراما من السلال الغذائية في بلدة ساي بإقليم تيلابيري، استفاد منها 1.800 فرد بواقع 300 أسرة.يأتي ذلك في إطار مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للفئات الأكثر احتياجا في النيجر.// انتهى //19:03ت م0159