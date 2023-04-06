أبوجا 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 26 طناً و505 كيلو غرامات من السلال الغذائية بولاية يوبي في جمهورية نيجيريا، استفاد منها 2.700 فرد، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية نيجيريا للعام 2023م.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير الأمن الغذائي للشعوب والدول المحتاجة حول العالم.//انتهى//19:03ت م0160