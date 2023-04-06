اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 26 طنا من السلال الغذائية بولاية يوبي في نيجيريا
الخميس 1444/9/15 هـ الموافق 2023/04/06 م واس
أبوجا 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 26 طناً و505 كيلو غرامات من السلال الغذائية بولاية يوبي في جمهورية نيجيريا، استفاد منها 2.700 فرد، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية نيجيريا للعام 2023م.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير الأمن الغذائي للشعوب والدول المحتاجة حول العالم.
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19:03ت م
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