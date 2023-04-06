نواكشوط 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 7 أطنان و 350 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً بمدينة نواكشوط عاصمة جمهورية موريتانيا، استفاد منها 735 فرداً، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام في جمهورية موريتانيا لعام 2023م.ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لتحقيق للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.//انتهى//19:19ت م0164