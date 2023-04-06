أديس أبابا 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا الدكتور فهد بن عبيدالله الحميداني اليوم، مديرة مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" لدى إثيوبيا، والممثلة لدى الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا وإثيوبيا الدكتورة ريتا بيسونوث.وتناول اللقاء سبل التعاون بين الجانبين.// انتهى //19:26ت م0167