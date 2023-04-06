سياسي / سفير المملكة لدى إثيوبيا يلتقي مديرة مكتب "اليونسكو" بأديس أبابا
الخميس 1444/9/15 هـ الموافق 2023/04/06 م واس
أديس أبابا 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا الدكتور فهد بن عبيدالله الحميداني اليوم، مديرة مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" لدى إثيوبيا، والممثلة لدى الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا وإثيوبيا الدكتورة ريتا بيسونوث.
وتناول اللقاء سبل التعاون بين الجانبين.
// انتهى //
19:26ت م
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