سكاكا 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسأطلقت جمعية أصدقاء العمل التطوعي بالجوف "يمناكم" مشروع سقيا الماء للمساجد للعام 2023م،بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف وعدد من الجهات.ويستهدف المشروع توزيع عبوات المياه على المساجد والجوامع ودور تحفيظ القرآن بالمنطقة، من خلال جهود المتطوعين في البحث الميداني والتنسيق مع فرع الشؤون الإسلامية وتوصيل المياه للموقع الأشد حاجة.من جانبه،أوضح رئيس مجلس إدارة "يمناكم" محمد العلي أن الجمعية تنفذ المشروع للعام الثالث بدعم سخي من المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" وجهود كبيرة من المتطوعين والمتطوعات بالمنطقة الذين يوزعون كميات من المياه بشكل دوري على المصلين في المساجد والجوامع.وخلال الأيام العشر الأولى من رمضان، وزع أكثر من 300 متطوع ومتطوعة 2764 كرتون مياه على المصلين في 68 مسجدًا، ضمن مشروع السقيا.من جهة أخرى، شارك نحو 700 متطوع ومتطوعة في توزيع ما يزيد عن 15 ألف وجبة إفطار خلال العشر الأولى من رمضان على المستفيدين في 10 مواقع مختلفة بالمنطقة ضمن مشروع إفطار الصائمين الذي أطلقته "يمناكم" حيث يجهز المتطوعون يوميًّا أكثرَ من 1500 وجبة إفطار صائم يتم إيصالها للمستفيدين في منازلهم وعدد من مخيمات الإفطار.//انتهى//20:28ت م0171