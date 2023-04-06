إسلام آباد 15رمضان 1444 هـ الموافق 06 ابريل 2023 م واسأدان الرئيس الباكستاني الدكتورعارف علوي بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى الشريف والاعتداء على المصلين والمعتكفين، واعتقال بعضهم في شهر رمضان المبارك.وأوضح الرئيس علوي - في بيان صادر عن القصر الرئاسي في إسلام آباد- أن هذا التصعيد الوحشي من جانب الاحتلال الإسرائيلي يعد تطوراً خطيراً واعتداءً على حرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة.//انتهى//20:32ت م0172