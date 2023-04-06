سياسي / الرئيس الباكستاني يدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى
الخميس 1444/9/15 هـ الموافق 2023/04/06 م واس
إسلام آباد 15رمضان 1444 هـ الموافق 06 ابريل 2023 م واس
أدان الرئيس الباكستاني الدكتورعارف علوي بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى الشريف والاعتداء على المصلين والمعتكفين، واعتقال بعضهم في شهر رمضان المبارك.
وأوضح الرئيس علوي - في بيان صادر عن القصر الرئاسي في إسلام آباد- أن هذا التصعيد الوحشي من جانب الاحتلال الإسرائيلي يعد تطوراً خطيراً واعتداءً على حرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة.
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