جدة 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسعقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي.‏‎‏‎واطلّع المجلس خلال اجتماعه على عدد من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها العرض المُقدَّم من وزارة الصحة في شأن آخر المستجدات الصحية المرتبطة بجائحة كورونا (كوفيد -19).واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، منها العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، الذي تضمَّن تفصيلًا عن أبرز المؤشرات ذوات الصلة بالاقتصاد الوطني، لا سيما ما شهدته قطاعات الاقتصاد الوطني من نمو على مستوى عدد كبير من القطاعات والأنشطة خلال الفترة الماضية، كما تضمَّن العرض نظرة شاملة على أوضاع الاقتصاد العالمي وما شهدته من تطورات خلال الفترة الماضية، وتحليلًا لأبرز المؤشرات.كما اطلع المجلس على العرض المقدم من صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة حيال مستوى التقدم المحرز في المشاريع الكبرى، (نيوم، مشروع البحر الأحمر، القدية، روشن، بوابة الدرعية).وناقش المجلس العرض المقدم من وزارة السياحة حول التحول في قطاع السياحة منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للسياحة؛ إذ تناول أبرز التحديثات والإنجازات على مستوى قطاع السياحة في المملكة، والتوجهات الإستراتيجية للقطاع، وأبرز الخطوات المستقبلية، كما تناول مؤشرات مساهمة القطاع في التنمية.‏‎وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.// انتهى //20:38ت م0173