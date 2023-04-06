الباحة 15 رمضان 1444هـ الموافق 06 أبريل 2023م واساستقبلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة ، بمكتبه في الإمارة ، مدير شرطة منطقة الباحة اللواء سالم بن هياف القرقاح .واستمع سموُّه - خلال اللقاء-إلى شرح مفصل عن الجهود الأمنية والمهام التي تقوم بها الجهات الأمنية خلال شهر رمضان المبارك،وإنفاذ الخطط المعدة في منطقة الباحة وبجميع محافظاتها.من جانبه،قدَّم اللواء القرقاح شكرَه لسموِّ الأمير حسام بن سعود على توجيهاته السديدة، مؤكدًا حرصه وجميع العاملين في شرطة المنطقة على بذل المزيد من الجهود بما يحقق جميع التطلعات.// انتهى //21:22ت م0176