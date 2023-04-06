الرياض 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واساختتمت أمس بطولة كأس دوري بلدي لكرة قدم الصالات،التي تنظمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على ملعب الصالة الرياضية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض.وتوج معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، فريق أمانة الشرقية بلقب البطولة بعد تحقيقهم المركز الأول بفوزهم في المباراة النهائية على فريق أمانة الرياض بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي حضره عدد من أصحاب المعالي والقيادات في المنظومة.وكرَّم الحقيل فريق أمانة الرياض لتحقيقهم المركز الثاني، فيما حقق جائزة اللعب النظيف صندوق التنمية العقاري.وعلى صعيد الجوائز الفردية، توج حارس أمانة الرياض متعب الدوسري،بجائزة أفضل حارس بالبطولة، وحقق منصور الزهراني من أمانة الرياض جائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما كسب جائزة هداف البطولة لاعب أمانة الشرقية عبدالله مغربي.كما كرَّم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرعاة الذهبين في البطولة، وهم: الراعي الذهبي البنك العربي، ونادي الفيصلي، وشركة STC ، وشركة ALMOND.// انتهى //21:45ت م0177