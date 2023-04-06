المدينة المنورة ١٥ رمضان 1444 هـ الموافق ٠٦ أبريل 2023 م واسيسهم أكثر من 80 متطوعاً ومتطوعةً بأمانة منطقة المدينة المنورة في إثراء العمل التطوعي والاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك، من خلال تنظيم الحشود البشرية وسفر الإفطار الرمضانية وتوزيع مياه الشرب بساحات المسجد النبوي الشريف والمنطقة المركزية.وأكدت "الأمانة" التزامها بدورها في دعم المبادرات المجتمعية بمشاركة المتطوعين والمتطوعات؛لتوفير أفضل الخدمات لزوار المسجد النبوي الشريف، حيث تنفذ الفرق التطوعية توزيع ما يزيد عن 48 ألف عبوة ماء في ساحات المنطقة المركزية، إلى جانب ما تقوم به من جهود ميدانية لرفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والعمل على تحقيق رضا المستفيدين من خلال التكامل مع منظومة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى بالمنطقة.وأشادت أمانة منطقة المدينة المنورة بدور أبناء وبنات المدينة المنورة في خدمة الزوار وضيوف الرحمن، مشيرةً إلى أن العمل التطوعي هو ممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بكل معاني الخير والعمل الصالح، ويلامس طبيعة أهالي المنطقة في خدمة ضيوف الرحمن والاعتناء بهم.// انتهى //21:45ت م0178