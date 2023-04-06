جدة 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسعقدَ مجلسُ إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية اجتماعَه الدوري، برئاسة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس الإدارة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وبحضور أعضاء المجلس.واستعرض معالي مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر، جدول الأعمال، مطلعاً على آخر مستجدات الأعمال للمؤسسة ومجالس الإدارات واللجان المنبثقة من مجلس إدارة المؤسسة، والنظر في توصيات اللجان التي تم رفعها للمجلس.تلا ذلك عرض مرئي عن الأداء المالي للشركات والوحدات الإستراتيجية التابعة للمؤسسة خلال الربع الأول من عام 2023م، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات الأداء التشغيلي لشركة الخطوط السعودية "النقل الجوي" خلال الربع الأول إلى جانب الخطة التشغيلية لموسمي الحج والصيف.وفي ختام الاجتماع قدم رئيس المجلس شكره للجميع على جهودهم المخلصة التي أثمرت عن مواصلة كفاءة الأداء التشغيلي وتطوير الخدمات الرقمية التي تسهم في توفير تجربة سفر ثرية ، مؤكداً أهمية تضافر جميع الجهود ومواصلة رفع وتيرة العمل لتحقيق مستهدفات المؤسسة بالتوائم مع الإستراتيجية الوطنية للطيران،والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.// انتهى //22:06ت م0179