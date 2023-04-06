اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على انخفاض
الخميس 1444/9/15 هـ الموافق 2023/04/06 م واس
الرباط 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية - اليوم- على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعًا بنسبة 0.31 %، عند 10.450,48 نقطة.
وتراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.33 % ليستقر عند 837,63 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.45 % بمجموع 792,27 نقطة.
بدوره،سجل مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة تراجعًا بنسبة 0.37 % إلى 852,6 نقطة.
وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.29 % بمجموع 9.557,22 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 103 ملايين درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 545 مليار درهم مغربي.
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