الرباط 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية - اليوم- على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعًا بنسبة 0.31 %، عند 10.450,48 نقطة.وتراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.33 % ليستقر عند 837,63 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.45 % بمجموع 792,27 نقطة.بدوره،سجل مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة تراجعًا بنسبة 0.37 % إلى 852,6 نقطة.وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.29 % بمجموع 9.557,22 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 103 ملايين درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 545 مليار درهم مغربي.// انتهى //23:05ت م0192