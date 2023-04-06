الرياض 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسأنهت شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية "سيل"إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تأهيل أول دفعة من منسوبيها ولأول مرة في المملكة على نظم المراقبة التشغيلية ورصد الانسكابات النفطية والاستشعار عن بعد ومصادر التلوث البحري بالزيت، وذلك من خلال برنامج متخصص بالشراكة مع شركة تقنيات الفضاء العالمية Orbital EOS، بحضور الرئيس التنفيذي لمركز الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي،وغطى البرنامج المتقدم أفضل الممارسات والمعايير في استخدام التقنية لمراقبة البيئة البحرية لسرعة الاستجابة، وقد حصل المتدربون في نهاية البرنامج التدريبي على شهادات تدريب والرخصة اللازمة التي تؤهلهم للعمل على هذا التخصص الدقيق والمهم.وأشارت "سرك" إلى أن شركة "سيل" تقدم خدمات استجابة لحوادث التلوث البحري ذات معايير عالمية متقدمة ضمن جهود المملكة في المحافظة على البيئة البحرية وشواطئها، مدعومة بنظم مراقبة ورصد مبكر وأجهزة إنذار متطورة لمكافحة الانسكابات البحرية والمواد الخطرة في جميع المواقع الإستراتيجية والمهمة على طول سواحل المملكة في البحر الأحمر والخليج العربي تحت إشراف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي؛وذلك من أجل توفير استجابة أسرع وأكثر كفاءة للحوادث والكوارث البيئية البحرية.// انتهى//23:11ت م0197