الدمام 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واستتواصل غداً، منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م، بإقامة ست مواجهات ضمن الجولة السابعة عشرة، على أربع صالات مختلفة.وتقام عند الساعة 9:00 مساءً أربع مواجهات، إذ يلعب مضر مع الزلفي على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، ويلتقي النور مع الابتسام على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ويستضيف الأهلي نظيره الصفا على صالة وزارة الرياضة بجدة، ويحل المحيط ضيفاً على الوحدة بصالته في مكة المكرمة.وتلعب مواجهتان عند تمام الساعة 11:00 مساءً، حيث يلتقي الخليج مع الهدى على صالة وزارة الرياضة بالدمام في أبرز مواجهات الجولة، ويتواجه الترجي مع القارة على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.ويتشارك فريقا مضر والخليج صدارة الترتيب برصيد 28 نقطة لكلٍّ منهما، يتبعهما فريق النور ثالثاً برصيد 26 نقطة، ثم الهدى رابعاً برصيد 22 نقطة، والصفا خامساً برصيد 20، وبعده الأهلي سادساً برصيد 18 نقطة، ثم الوحدة سابعاً برصيد 16 نقطة، ويحل الترجي ثامناً برصيد 13 نقطة، والزلفي تاسعاً برصيد 8 نقاط، والقارة عاشراً برصيد 6 نقاط، ثم الابتسام في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط، ويقع المحيط في الترتيب الثاني عشر والأخير بثلاث نقاط.// انتهى //23:27ت م0202