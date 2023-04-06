الرياض 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسعُقد الاجتماع الأول للجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا للقوس والسهم أمس في الرياض، بحضور 11 دولة وهم السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والعراق وسوريا ولبنان واليمن وفلسطين والأردن.وتم خلال الاجتماع تزكية رئيس الاتحاد الإماراتي للقوس والسهم الدكتور سعيد الكعبي نائباً للرئيس، وتعيين المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسهام عبدالرحمن الشدوخي، أميناً عاماً لاتحاد غرب آسيا، وعبدالله العسكر، أميناً للصندوق المالي، بالإضافة إلى تحديد سبعة مقاعد للمجلس التنفيذي لاتحاد غرب آسيا للقوس والسهم، وهم ممثلون من كلٍّ من الاتحادات: العراقي، القطري، البحريني، والسوري،والفلسطيني الأردني،واليمني.كما تم تحديد مقر الاتحاد ليكون في العاصمة الرياض، إضافة إلى إقرار لجنة من المختصين لبناء النظام الأساسي للاتحاد وهيكلة إدارية وتنفيذية وتشكيل اللجان واللوائح التابعة.// انتهى //23:32ت م0203