رفحاء 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسعالجت أمانة منطقة الحدود الشمالية - ممثلة ببلدية طلعة التمياط- خلال شهر مارس الماضي، 10,000 متر مربع من المسطحات الخضراء .وشملت القص والتهذيب والصيانة، بالإضافة لرفع 540 مترًا مكعبًا من المخلفات المتنوعة، ومعالجة 120 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للجدران، و94 مترًا مربعًا من حفر الشوارع والتشققات،وصيانة 185 من أعمدة الإنارة والفوانيس, وإعادة دهان 470 مترًا طوليًّا من "بدورات" الأرصفة والخطوط الأرضية، إضافة إلى إصلاح 98 مترًا مربعًا من "الأنترلوك"وبلاطات الأرصفة، ومعالجة 20 حاوية، وتنفيذ 46 جولة رقابية على المنشآت التجارية، ونشاط بيع المواد الغذائية.// انتهى //00:18ت م0005