الدمام 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسطرحت أمانة المنطقة الشرقية -ممثلة ببلدية محافظة الخفجي- مؤخرًا، 4 مواقع استثمارية مؤقته، عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية (فرص)، بمشاريع متنوعة تأتي ضمن إطار سعى البلدية لتطوير عجلة التنمية، وفتح المجال للاستثمارات المتنوعة، ورفع الإيرادات البلدية، واستغلال المواقع المميزة، وتلبية احتياجات السكان بالمحافظة.وشملت الفرص المطروحة - عبر بوابة الاستثمار (فرص)- معرضًا تسويقيًّا ترفيهيًّا وملعبَ صابونٍ،وأيضًا ألعابَ أطفال (بحديقة العبير) حي الخالدية و (حديقة العفنان) بحي الريان.وتأتي هذه المشاريع ضمن خطط الأمانة لفتح باب التنوع في مجالات الاستثمار بالمحافظة؛بهدف تطوير عجلة التنمية بالمحافظة.ومن الفرص الاستثمارية المطروحة - كذلك- معرض التسويقي الترفيهي بمساحة 2000م2 لمدة شهرين، وملعب صابوني بالواجهة البحرية بمساحة 500م2 لمدة 3 أشهر، وألعاب الأطفال بحديقة العبير بحي الخالدية بمساحة 100م2 لمدة 3 أشهر، وأيضاً ألعاب أطفال بحديقة العفنان بحي الريان بمساحة 100م2 لمدة 3 أشهر.ودعت الأمانة للراغبين التقدم على هذه المشاريع من خلال الدخول على بوابة الاستثمار منصة "فرص" والاطلاع على تفاصيلها بكل سهولة.// انتهى //00:40ت م0008