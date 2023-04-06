رياضي / الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية يطلق بطولة "ببجي موبايل"
الجمعة 1444/9/16 هـ الموافق 2023/04/07 م واس
الرياض 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واس
انطلقت البطولة الثالثة من بطولات الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية "ببجي موبايل الإلكترونية"، وذلك في مقر "قمة المنافسة السعودية" الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية بالمدينة الإعلامية بالرياض.
وتستمر البطولة على مدار ثلاثة أسابيع متتالية، بمشاركة 32 نادياً يتنافسون لبلوغ نهائيات البطولة.
الجدير بالذكر بأن الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية أنهى الأسبوع الماضي ثاني بطولاته المقامة لرياضة Rocket league روكيت ليق التي انتهت بفوز نادي Rule One رول ون بعد ملاقاة Team Falcons نادي فالكونز في النهائي.
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