الرياض 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسانطلقت البطولة الثالثة من بطولات الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية "ببجي موبايل الإلكترونية"، وذلك في مقر "قمة المنافسة السعودية" الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية بالمدينة الإعلامية بالرياض.وتستمر البطولة على مدار ثلاثة أسابيع متتالية، بمشاركة 32 نادياً يتنافسون لبلوغ نهائيات البطولة.الجدير بالذكر بأن الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية أنهى الأسبوع الماضي ثاني بطولاته المقامة لرياضة Rocket league روكيت ليق التي انتهت بفوز نادي Rule One رول ون بعد ملاقاة Team Falcons نادي فالكونز في النهائي.// انتهى //00:42ت م0009